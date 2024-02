Dokumenty skracają czas interwencji

Brak dostępu do sieci MSWiA

Kłopot w przypadku poszukiwanych tkwi w braku dostępu do sieci teleinformatycznych zarządzanych przez MSWiA. To sieć - tak samo jak wojskowa - dostępna tylko dla policjantów, zawierająca bogatą bazę danych o obywatelach. To Krajowy System Informacyjny Policji – centralny zbiór, w którym odnotowywane są informacje o podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach. Jest strzeżona, nie mają do niej dostępu osoby niepowołane. Za każdym razem uprawniony funkcjonariusz musi się logować, żeby system wiedział, że akurat ta osoba ma do tego prawo.