Jak ożywić skrzydłokwiat? Dodaj ten składnik do doniczki, a pięknie zakwitnie [23.04.24]

Dlaczego skrzydłokwiat choruje?

Odpowiedzialności za taki stan rzeczy, należy szukać w nieprawidłowej pielęgnacji. Niewłaściwie podlewanie, oświetlenie, a także problemy z glebą to najczęstsze przyczyny występowania chorób skrzydłokwiatu. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym skrzydłokwiat zwiększy swoją odporność. Większość z tych chorób jest łatwe do wyleczenia.

Dlaczego skrzydłokwiat ma żółte liście?

Dlaczego liście skrzydłokwiatu brązowieją?

Jaki nawóz do skrzydłokwiatu?

Skrzydłokwiat idealnie odnajdzie się w miejscu, gdzie nie będzie narażony bezpośrednio na wpływ promieni słonecznych. Idealnym warunkiem do prawidłowej uprawy, będzie miejsce półcieniste, gdzie roślinie nie grozi poparzenie. W okresie letnim, skrzydłokwiat należy podlewać 3-4 razy w tygodniu. Jesienią i zimą wystarczy 2 razy w tygodniu. Warto pamiętać, że podłoże ma być wilgotne, a w doniczce nie powinna stać woda. Skrzydłokwiat nawozimy jedynie w okresie wegetacji, średnio co 2/3 tygodnie. Przy nawożeniu skrzydłokwiatu świetnie sprawdzi się zarówno nawóz do roślin zielonych jak i kwitnących, lub naturalny biohumus.