Imieniny Michała. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki dla Michała i Michasia

Michał posiada skłonność do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowością. Jest niezbicie przeświadczony, iż życie powinno się toczyć wokół niego. To bardzo subiektywny mężczyzna, który rzadko próbuje postawić się na czyimś miejscu. W postępowaniu kieruje się logiką, stąd charakterystyczna sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Jego ulubione powiedzenie to „wóz albo przewóz”. Gdy napotyka na trudności – walczy. Czułym punktem Michała jest jednak duma . Można wiele osiągnąć, zręcznie wykorzystując jego pragnienie bycia najlepszym. Posiada bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza w dziedzinie uczuć. Nie zapomina ani o tym, co mu zrobiono dobrego, ani krzywd. ( za księgaimion.com )

29 września. Imieniny Michała. Złóż życzenia - miłe, wesołe życzenia, wierszyki SMS

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Życzę ci byś był szczęśliwy i zdrowy,

Przyjmij zamiast kwiatów te prościutkie słowy,

bo choć pisane na wirtualnym papierze,

płyną z głębi serca, co Cię kocha szczerze.