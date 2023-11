Imieniny Jolanty. Rymowanki, wierszyki, życzenia SMS i na Messengera dla Jolanty

Imieniny Jolanty wypadają kilka razy w roku. Te najbardziej popularne obchodzone są 15 czerwca. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Joli życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj również z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć i dołącz je do życzeń, które możesz wysłać SMS-em, przez Messengera czy e-mailem.

Jolanta, jaka jest? 15 czerwca imieniny Joli. Złóż jej życzenia!

Jolanta jest osobą opanowaną i ostrożną. Cechy te pozwalają jej stawić czoło trudnym sytuacjom. W niektórych okolicznościach staje się agresywna. Nie podejmie działania wbrew swej woli! To ekstrawertyczka, uzewnętrzniająca swe reakcje i łatwo przystosowująca się do otoczenia. Jest wspaniałą towarzyszką spotkań i niezastąpioną rozmówczynią. Odczuwa silną potrzebę dawania siebie innym. To kobieta pełna zrozumienia, empatii i wrażliwości na potrzeby napotykanych ludzi. Jolanta jest urodzoną rewolucjonistką. Chętnie angażuje się w każdą ideę, co do której nabierze przekonania. Do tego to kochająca matka i czuła małżonka – jeśli tylko pozwoli jej się postępować zgodnie z własną wizją rodziny.. (za ksiegaimion.com)

15 czerwca imieniny Jolanty. Złóż życzenia Joli [miłe, wesołe życzenia, wierszyki SMS]

Wiele gwiazdek jest nocą na niebie,

tyle samo najlepszych życzeń ślę właśnie do Ciebie.

Dużo zdrówka, szczęścia i radości,

niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości,

by było coraz mniej złości, a więcej pięknej miłości.

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

tych dużych i tych małych.

♥

Na imieninowy upominek

nie chcę mówić wiele słów,

zdrowia, szczęścia, pomyślności

niechaj w życiu Twoim gości.

♥

Niech Ci słonko jasno świeci,

Niech Ci czas radośnie leci,

Niech Cię miną smutki, złości

I nastanie czas radości!

♥

W dniu imienin miła moja, niech się śmieje buzia Twoja, życzę Tobie wiele radości i niech Miłość w sercu gości.

♥

Jolanta jest to imię pochodzenia greckiego, od słów ion (fiołek) i anthos (kwiat). Oznacza: skromna i delikatna. ♥

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechów, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i samych w życiu przyjemnych wrażeń,

dużo uśmiechu i moc słodyczy.

♥

Twe nadzieje nie są płonne,

Mąż Cię wielbi jak Madonnę,

Dom dla Ciebie jest ostoją,

Bardzo lubisz pracę swoją,

Z szefa wcale nie jest sknera,

Bank lokatę Ci otwiera,

Proboszcz nie grzmi na kazaniach –

Tyle szczęścia niech ma Jola!

♥

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście... ♥

Imieniny Joli. Życzenia, rymowanki, grafiki

Życzę ci byś była szczęśliwa i zdrowa,

Przyjmij zamiast kwiatów te prościutkie słowa,

bo choć pisane na marnym papierze,

płyną z głębi serca, co Cię kocha szczerze.

♥

Kochana Jolu,

Niech Ci się wiedzie –

I przy śniadaniu i przy obiedzie.

I przy lekturze i przy pianinie –

Niech szczęście duże Cię nie ominie.

♥

Życzę Ci: miłej zabawy,

filiżanki ciepłej kawy,

dużo prezentów - małych i dużych

i od chłopaka czerwonej róży,

jednym słowem dużo szczęścia i słodyczy

z okazji imienin ... życzy.

♥

Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci,

Lecz słowa, które zostaną w pamięci:

Życzę Ci szczęścia, dużo radości

I długiej, szczęśliwej przyszłości.

Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie,

Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie,

Wszystko, co piękne i wymarzone,

W dniu Twego święta niech będzie spełnione!

♥

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

♥

Dziś Twojego święta pora,

Już od rana wielki ruch,

Stań przed lustrem,

wciągnij brzuch!

Jeśli nie chcesz się stresować,

Musisz ostro zabalować!

Jolanta imieniny obchodzi 15, 17 czerwca, 4 lipca, 15 września, 17 grudnia.

♥

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

♥

15 czerwca imieniny Jolanty. Złóż życzenia Jolancie!

Życzę Ci dzisiaj wszystkiego,

wszystkiego najsłodszego na ziemi,

niech Twe życie w sen piękny się zmieni.

To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,

śnij sny cudowne i najciekawsze!

♥

Z okazji imienin życzę Ci:

- marzeń (żeby się spełniały)

- przyjaciół (żeby pamiętali)

- życia (żeby było kolorowe)

- miłości (żeby przyszła)

- szczęścia (żeby nie opuszczało)

- okularów (żeby były różowe)

- wakacji (by mogły trwać wiecznie)!

♥

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

♥

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Czym jest pedofilia? - symptomy i jak na nie reagować