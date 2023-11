Gra Seyran w serialu Złoty chłopak. Mamy prywatne zdjęcia Afry Saraçoğlu JK

Afra Saraçoğlu jest jedną z najbardziej popularnych aktorek nad Bosforem. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 8,5 miliona osób.Przejdź dalej i zobacz, jak na co dzień wygląda turecka aktorka >>> Yalı Çapkını/Youtube Zobacz galerię (20 zdjęć)

"Złoty chłopak" to najnowszy turecki serial, który można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych postaci w popularnej telenoweli jest Seyran. W rolę żony Ferita wciela się 26-letnia Afra Saraçoğlu. Co jeszcze wiemy o pięknej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Seryan żyje i wygląda na co dzień. Zobacz jej prywatne zdjęcia.