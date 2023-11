Gra Begüm w serialu Dziedzictwo. Turecka aktorka wygląda zjawiskowo - zobacz zdjęcia JK

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od kilku miesięcy emitowany jest na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się wysoką oglądalnością wśród polskich widzów. Jedną z bohaterek "Dziedzictwa" jest Begüm, która jest zakochana w komisarzu Alim. W rolę ambitnej prawniczki wciela się piękna Gözde Gürkan. Turecka aktorka to prawdziwa piękność! Zobacz, jak wygląda na co dzień!