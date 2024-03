Gmina Osielsko ogłosiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ile kosztują działki?

Osielsko to wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko (siedziba władz gminy), przylegająca od północy do miasta Bydgoszcz. To dynamicznie rozwijające się przedmieście Bydgoszczy i zarazem najbogatsza gmina w województwie i jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Osielsko jest najludniejszym sołectwem w gminie. W skład sołectwa wchodzą także Myślęcinek i Czarnówczyn.