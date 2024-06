Gapowiczów w komunikacji miejskiej jakby mniej. Oni w Bydgoszczy za przejazd wciąż nie płacą

Liczba osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej za jazdę bez biletu wynosi obecnie 290,6 tys. - poinformował KRD w komunikacie. Oznacza to, jak wyjaśniono, spadek rok do roku o jedną piątą; w czerwcu 2023 r. liczba osób, które widnieją w rejestrze za niezapłacony mandat wynosiła niemal 369 tys.

W publikacji zauważono, że wraz z liczbą dłużników spadła wysokość łącznego długu, który opiewa aktualnie na prawie 417,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 499,5 mln zł. Przekazano, że całkowita liczba nieuregulowanych zobowiązań gapowiczów w KRD wynosi obecnie 971,2 tys., a średni dług jednej osoby sięga 1437 zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że choć liczba zadłużonych za jazdę bez biletu ogółem spadła, to w grupie młodocianych pasażerów - osób do 18. roku życia - odnotowano zauważalny wzrost. Wskazali, że w 2024 r. doliczono się rekordowych 2288 zadłużonych pasażerów poniżej 18. roku życia, co stanowi wzrost o 60 proc. w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Ta grupa "gapowiczów" ma obecnie 3645 zobowiązań, które składają się na łączną kwotę 1,14 mln zł do zapłaty. Średni dług na osobę wynosi 500 zł. Dla porównania dodano, że w czerwcu 2022 r. dłużników z tej grupy było 391, a w 2023 r. było to 1417 osób.