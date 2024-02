Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje mieszkanie na wynajem. Jaki czynsz?

Mieszkanie oferowane przez FSM ma 74,62 m kw. powierzchni, znajduje się na czwartym piętrze bloku przy ul. Wyzwolenia 103. Składa się z 4 pokoi, przedpokoju, łazienki z WC i kuchni. Mieszkanie jest opróżnione z rzeczy. Dodatkowo, w ramach umowy najmu udostępnione będzie piwnica o powierzchni 9,05 m kw.

"Wybrany najemca zobowiązany będzie do zapłaty co miesiąc czynszu najmu oraz innych opłat niezależnych od Spółdzielni, w tym za media dostarczane do lokalu. Założona jako minimalna wysokość czynszu najmu oczekiwana od najemcy to 1450 zł miesięcznie. Opłaty przy zamieszkiwaniu dwóch osób wraz z minimalnym czynszem stanowić mogą łączną orientacyjną wielkość 2000 zł miesięcznie" - informuje FSM.