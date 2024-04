Express Bydgoski ma już 34 lata! Jesteśmy, działamy, piszemy dla Was i z Wami! OPRAC.: Krzysztof Błażejewski, redakcja online

04 października 2016 roku zakończyła się fuzja spółki Express Media z Polska Press. Wkrótce potem redakcja naszej gazety przeniosła się z ulicy Warszawskiej, gdzie działaliśmy od naszego powstania, na ulicę Zamoyskiego - gdzie jesteśmy do dziś. Filip Kowalkowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zaczynaliśmy na ulicy Warszawskiej, dziś jesteśmy na Zamoyskiego. Rzec można, po drugiej stronie Śródmieścia. To jakby klamrą spina naszą obecność w Bydgoszczy i okolicach, obecność na co dzień w kioskach, sklepach, bibliotekach i domach Czytelników. Od papieru do witryny internetowej. To już 34 lata!