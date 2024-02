Elektryczny autobus wyjedzie na ulice Bydgoszczy. MZK zaprasza pasażerów do testów

Solaris Urbino 12 Electric to elektryczny autobus, za którego napęd odpowiada centralny silnik elektryczny. Cała energia magazynowana jest w bateriach o łącznej pojemności 528 kWh, a pojazd umożliwia podróż niespełna 50 pasażerom z czego 30 to miejsca siedzące. Autobus został wyposażony we wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w tym m.in. na całej długości jest niskopodłogowy. Wyposażenie pojazdu to m.in. klimatyzacja, monitoring, podświetlenie LED i fotele o podwyższonym komforcie.

Autobus elektryczny będzie kursował na linii autobusowej nr: 57 i 83 od środy, 21 lutego do wtorku, 27 lutego (rozkład jazdy zamieszczamy poniżej).