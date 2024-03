Ekologiczny pokaz mody w IX LO w Bydgoszczy. Młodzież dała ubraniom drugie życie [zdjęcia] Małgorzata Pieczyńska

Pokaz mody ubrań po przeróbce był punktem kulminacyjnym ekologicznego projektu „Second Hand So In Demand", który w ramach "Zwolnionych z Teorii" zrealizowali uczniowie IX LO w Bydgoszczy. Tomasz Czachorowski Zobacz galerię (39 zdjęć)

Niecodzienny pokaz mody odbył się we wtorek (5 marca) w IX LO w Bydgoszczy. Zaprezentowano na nim używane stroje w całkiem nowej odsłonie, bo po przeróbkach. Wydarzenie zwieńczyło ekologiczny projekt „Second Hand So In Demand, czyli walka z nadprodukcją ubrań" realizowany w szkole.