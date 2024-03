Dziesiątki milionów złotych do odzyskania w Bydgoszczy. Ale długi mieszkańców nie rosną

NIK opublikowała wyniki kontroli w pozyskiwaniu dochodów własnych przez wybrane samorządy z terenu siedmiu województw.

Z ustaleń kontroli wynika, że w większości gmin wzrastał udział dochodów własnych w dochodach ogółem w poszczególnych latach. Na koniec 2022 r., w porównaniu do stanu z końca 2018 r., w 22 na 28 skontrolowanych gmin udział ten wzrósł z 56 procent do 60. Zmniejszył się natomiast w sześciu gminach, a spadek wyniósł od 11 pkt w gminie Starachowice do 1 pkt procentowego w gminach Wieluń, Busko-Zdrój i Bochnia.

NIK stwierdziła nieprawidłowości w wymierzaniu i pobieraniu podatków i opłat lokalnych w 26 gminach. W 20 gminach nie weryfikowano lub weryfikowano nierzetelnie dane od powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Z tego powodu nie opodatkowano 201 nieruchomości podatkiem na kwotę 403 tys. zł.