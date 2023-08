Dziedzictwo - to wydarzy się w połowie sierpnia. Ozan podkłada ukrytą kamerę Seher i ją podgląda [11.08.23 r.]

Wkróce w serialu Dziedzistwo (Emanet)

To wydarzy się w serialu w połowie sierpnia

Zobacz, jakie losy czekają bohaterów tureckiej produkcji: Erdal strzela do Alego, ale Kiraz zasłania go ciałem i zostaje ranna. Ali zawozi Kiraz do szpitala. Dziewczyna traci dużo krwi. Od razu trafia na salę operacyjną. Erdal ustala, w jakim szpitalu leży jego siostra, Kiraz i próbuje się tam dostać. Ali podejrzewa, że Yaman stoi za aresztowaniem Kiraz. Seher i Yusuf wracają do rezydencji. Kobieta proponuje Yamanowi rozejm. Psychiatra nalega, by Ozan kontynuował leczenie. Yaman kupuje Yusufowi ukulele. Ozan obserwuje Seher przez kamerę, którą umieścił w jej pokoju.

Streszczenia odcinków serialu "Dziedzictwo", które obejrzeć będzie można w połowie sierpnia, prezentujemy w galerii poniżej.