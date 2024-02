Dyskusja na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy o wyburzaniu, "Saharze" i S10

– Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę ma charakter związaniowy, a nie zaś uznaniowy, co oznacza, że warunkiem jej wydania przez organ jest ustalenie czy w realiach konkretnej sprawy spełnione zostały przesłanki materialno-prawne do podjęcia takiej decyzji. Powyższe oznacza, że organ ma obowiązek sprawdzić wniosek pod kątem formalnym oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego – powiedziała Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz.

Przypomniała, że wniosek w sprawie rozbiórki złożono w grudniu 2019 roku, a ostateczną decyzją dotyczącą 3 budynków handlowo-usługowych i 2 handlowych wydano w styczniu 2020 r. Z uwagi na to, że dwa obiekty były wpisane do gminnej ewidencji zabytków, wymagało to wcześniejszych uzgodnień z miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pierwsza dyskusja poprzedzona była informacją dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o zapisach bydgoskich planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków. Informację dotyczącą samego wyburzenia kamienicy przy ul. Gdańskiej 140, do którego doszło we wrześniu 2023 r., przedstawiła Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz, dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej w UMB.

W sytuacji, gdy przesłanki zostaną spełnione, może być wydana jedynie decyzja pozytywna, jak w powyższym przypadku. – Zabytkowa kamienica została wyburzona i my jako miasto nie byliśmy w stanie temu przeciwdziałać. Co możemy zrobić, żeby zapobiec kolejnym takim wypadkom? – pytała radna PiS-u Grażyna Szabelska. Dyrektor przypomniała, że budynki były wpisane do ewidencji, a nie rejestru zabytków, a to ten drugi zapewnia zdecydowanie większą ochronę. Dodała, że jedna z kamienic prawdopodobnie i tak w przyszłości by zniknęła z uwagi na planowaną rozbudowę układu komunikacyjnego przy ul. Kamiennej.

Dyskusja radnych na sesji w każdym z punktów budziła emocje. Kilka razy zarządzono krótkie przerwy, m.in. w momencie, gdy radny Bogdan Dzakanowski, który na sesji pojawił się w koszulce z napisem „Konstytucja. Nie uchwała” i biało-czerwoną opaską z symbolem Polski Walczącej na ramieniu, nie chciał oddać głosu.