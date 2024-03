Droga S10: do łysiny łatwo się przyzwyczaić - komentuje Jarosław Reszka Jarosław Reszka

Jedna z "łysin" w pobliżu przyszłej trasy S10 Jarosław Reszka

Wpadła do nas ostatnio do Kobylarni znajoma z Fordonu. Długo nas nie odwiedzała. Od drzwi rzuciła: jak tu u was łyso się zrobiło! W pierwszej chwili nie zrozumiałem. Wyjaśniła, że gdy jechała autobusem 99 przez skrzyżowanie w Stryszku i potem Brzozę, to zaskoczyły ją puste połacie ziemi, na której jeszcze parę miesięcy temu rósł las.