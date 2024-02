Czy burmistrz albo prezydent może być „szmatą”? - komentarz Jarosław Reszka

Gdzie jest prawna granica krytyki społecznej? Wojciech Matusik

Proces oskarżonego o hejterskie wpisy w Internecie, skierowane do samorządowca desygnowanego do pełnienia funkcji burmistrza Mroczy, dopiero się rozpoczął. Trudno więc mi ocenić, czy oskarżenie jest zasadne i skierowane pod właściwym adresem. Z czystym sumieniem mogę jednak powiedzieć, że dobrze się stało, iż ta sprawa trafiła do sądu.