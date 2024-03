Czas odlotów emerytów… na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne

- W tym roku w ofercie skoncentrowaliśmy się na turnusach rehabilitacyjnych – mówi Zdzisław Tylicki, prezes Zarządu Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy. - Do Mrzeżyna tej wiosny i lata wynajęty przez nas autokar kursować będzie łącznie pięć razy. Na miejscu, w ośrodku „Piramida” czekają trzy posiłki dziennie, basen, jacuzzi i oczywiście fizjoterapeuci z maszynerią do zabiegów. Codziennie dwa zabiegi wliczone są w cenę.

Mrzeżyno to tylko jedna z nadmorskich destynacji oferowanych przez związek. W tym sezonie na rekonwalescentów, czeka aż 13 wyjazdów – także do Jarosławca, Władysławowa, Rewala, Karwi, Krynicy Morskiej czy Ustronia Morskiego. Czas pobytu to od 10 do 14 dni, a koszt – od 1700 do 1800 zł.

Turnusy rehabilitacyjne podczas zapisów na początku roku rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Pierwszeństwo przy zapisach mieli członkowie związku. A jest to bardzo liczna grupa. W województwie kujawsko-pomorskim do PZERiI należy obecnie około 8000 osób, w tym 3000 bydgoszczan.