Coraz więcej Polaków stara się o pozwolenie na broń. W regionie kujawsko-pomorskim jest ciągły wzrost

W ubiegłym roku zanotowano rekordową liczbę nowych pozwoleń na broń. Oznacza to, że Polacy są obecnie lepiej uzbrojeni niż kiedykolwiek. W Kujawsko-Pomorskiem z roku na rok wzrasta liczba pozwoleń. Właściciele prywatnych strzelnic uspokajają - Polaków "pod bronią" mamy tylko jeden procent społeczeństwa.

Statystyka jest nieubłagana. W 2023 roku Polacy posiadali łącznie 843,8 tys. egzemplarzy broni. To stanowi wzrost o 83,6 tys. w porównaniu do poprzedniego roku i nawet o 185,4 tys. więcej niż w grudniu 2021 roku. Liczba sztuk broni podwoiła się od 2016 r., a ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę nowych pozwoleń. Wydano ich aż 40,9 tys., czyli więcej niż w 2022 r., czyli roku wybuchu wojny w Ukrainie. W poprzednich latach nowych pozwoleń wydawano po kilkanaście tysięcy.

Boimy się wojny czy "owczy pęd"?

Sprzyjało temu wprowadzenie przepisów ułatwiających dostęp do prywatnej broni przez przedstawicieli służb mundurowych. Ale główny powód to prawdopodobnie obawa przed wojną, która rozgorzała za naszą wschodnią granicą. Ale i to jest dyskusyjne. - To jest taki "owczy pęd", kolega mówi że ma pozwolenie broń, o ja też chcę mieć. Poza tym spadły ceny w egzaminów na policji z ponad 1000 do 600 złotych, o połowę, nie wiem czy to przed wyborami… Niektórzy, którzy do nas przychodzą, przypominają sobie używanie broni, inni są nowi, ten trend utrzymuje się od 2014 roku - ocenia Włodzimierz Rapkiewicz, prezes Bydgoskiego Towarzystwa Strzeleckiego "Kaliber" w Bydgoszczy.

Maciej Grabowski, właściciel strzelnicy sportowo-bojowej "Olender" pod Toruniem potwierdza wzrost zainteresowania. - W dużej części ludzie, którzy się u nas pojawiają, chcą się nauczyć obsługi broni - mówi.

Jeden procent uzbrojony

Włodzimierz Rapkiewicz uważa, że wzrost zainteresowania bronią nie wynika bezpośrednio z wojny na Ukrainie. - To nie jest takie proste, że jest tu przełożenie na Ukrainę, proszę mi wierzyć, że ludzie kupują broń, głównie karabinki AR nie mając pojęcia o ich użyciu - mówi. - Krótką bronią nikt się nie obroni przeciwko Rosjanom, chyba żeby popełnić samobójstwo. Jeżeli mam wy tej chwili 1 procent społeczeństwa uzbrojonego, to nie jest tak, że nagle wzrośnie liczba pozwoleń o sto procent, czyli będziemy mieli dwa procent. Ceny broni także spadły, to jest relatywnie niski wydatek 2-3 tys. zł, a to też ma wpływ...

AR15 to karabinek przeznaczony do użytku cywilnego, produkowany w wielu różnych wersjach.

W regionie liczba pozwoleń rośnie

Nie da się jednak ukryć, że w regionie z roku na rok liczba pozwoleń rośnie. W 2019 roku policja w Kujawsko-Pomorskiem wydała 1142 pozwolenia. W 2022 było to już 2208 pozwoleń, a w minionym roku - 2412. 228 pozwoleń wydano na tzw. broń do ochrony osobistej, w 2022 było ich... trzy. Znacznie wrosła liczba pozwoleń na dopuszczenia do posiadania broni - z 399 z 2019 roku do 822 w minionym. Pozwolenia na broń myśliwską utrzymują się w ciągu ostatnich lat na mniej więcej tym samym poziomie, choć też wzrasta - w minionym roku to 232, jeszcze dwa lata temu - 199. Trzeba też pamiętać, że pozwolenie obejmować może kilka jednostek broni, jak w przypadku myśliwych.

Kto dostanie pozwolenie?

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem, ubiegać się o pozwolenie może osoba, która m.in.:

ma ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);

posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;

nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;

nie stanowić zagrożenia dla samego siebie.

