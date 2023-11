Co zrobić, gdy kaloryfer grzeje do połowy? Można zastosować prosty trik

Sprawność urządzeń grzewczych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ich skuteczności, ale także dla wysokości rachunków. Często zdarza się, że kaloryfer grzeje do połowy lub od połowy. Podpowiadamy, jak można temu zaradzić bez konieczności wzywania fachowca.

Gdy górna połowa jest zimna, urządzenie należy odpowietrzyć. W tej sytuacji można poradzić sobie samemu. Najpierw należy odkręcić termostat. Następnie przy pomocy śrubokręta odkręcić zawór w górnej części urządzenia. Zawór powinien być otwarty do czasu, gdy przestaniemy słyszeć charakterystyczny dźwięk uchodzącego powietrza. Co ważne, w pogotowiu powinniśmy trzymać ręcznik, by nie zalać mieszkania.

Co w przypadku, gdy kaloryfer grzeje do połowy? Tutaj także może obyć się bez wizyty fachowca. Najprawdopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest szlam zalegający na dnie grzejnika. Najczęściej wystarczy odkręcić zawór na pełną moc i tak pozostawić na kilka godzin. Potem można wrócić do dawnego ustawienia termostatu.