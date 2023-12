Co ma piernik do Wiatraka? Odpowiedź na to pytanie daje świąteczna akcja Fundacji Wiatrak [zdjęcia]

Finał akcji "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi". Upominki trafiły do 800 osób [zdjęcia]

Podziel się świątecznymi pierniczkami z ubogimi

Na tym nie koniec. Fundacja zachęca także mieszkańców do włączenia się w tę akcję. Wystarczy upiec dowolną liczbę pierników i do 19 grudnia dostarczyć do siedziby fundacji przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.

Ciastka można także przynieść i zostawić w specjalnie oznakowanych koszach wystawionych w sześciu bydgoskich kościołach: św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze, św. Antoniego na Czyżkówku, św. Jadwigi na Wzgórzu Wolności, Bazylice Wincentego a’ Paulo, Chrystusa Króla na Błoniu i Matki Boskiej Królowej Męczenników w Fordonie.