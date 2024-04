Charytatywny fitness z dedykacją dla małej Hani. Bydgoscy sportowcy razem wsparli dziewczynkę [zdjęcia]

By zbiórka nabrała tempa, na placu przed SISU Areną w Bydgoszczy w niedzielę (7 kwietnia) - odbyła się akcja charytatywna , a właściwie charytatywny fitness pn. "Bydgoski sport razem dla Hani".

Hania Krakowska niebawem, bo pod koniec kwietnia, skończy 4 latka. Dziewczynka urodziła się z zespołem Pfeiffera . Ta bardzo rzadka choroba genetyczna, która zagraża jej życiu. Czaszka dziecka rośnie zbyt wolno w stosunku do mózgu i nie ma dla niego miejsca. Dlatego Hania musi, co jakiś czas przechodzić skomplikowane i bardzo drogie operacje , które przynoszą dobry efekt i pozwalają jej prawidłowo się rozwijać.

Bydgoskie kluby zjednoczyły siły, by wesprzeć zbiórkę na rzecz Hani

- Rodzice Hani zgłosili się do nas z prośbą o wsparcie. Szukali miejsca, gdzie można by zorganizować charytatywny fitness - mówi Bartłomiej Dzedzej, prezes Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz. - Było jasne, że trzeba pomóc. Udostępniliśmy nie tylko miejsce, ale też postanowiliśmy zaangażować w tę akcję inne bydgoskie kluby.

Tym razem do akcji włączyli się bydgoscy sportowcy.

Rodzice dziewczynki już od kilku miesięcy podejmują wiele działań, by uzbierać wymaganą kwotę (wpłaty można dokonywać na zrzutka.pl/dlahanki). Tak naprawdę nagłaśniają zrzutkę, gdzie tylko mogą. Na rzecz dziewczynki zorganizowano już wiele wydarzeń.

- Aktualnie ma jeszcze stopy w gipsie, co jest dla niej bardzo trudne - mówi Julita Krakowska, mama Hani. - W wakacje z kolei w Nowym Jorku czeka ją kolejna operacja powiększenia czaszki. Jesteśmy trochę zaniepokojeni, bo czas ucieka, a dotychczas udało się zebrać zaledwie 20 proc. całej kwoty. To wciąż za mało na operację w USA. Brakuje jeszcze 780 tys. zł. Dlatego każda akcja czy inicjatywa dedykowana Hani, która przyspieszy zbiórkę, jest dla nas bardzo ważna.

Organizatorzy zaprosili też do hali SISU Arena mieszkańców. Chętni mogli poćwiczyć razem ze sportowcami lub kibicować i wesprzeć zbiórkę.

Kluby sportowe i zawodnicy ofiarowali gadżety i vouchery na licytacje

Niebawem odbędą się licytacje. Na aukcję wystawione zostaną specjalnie przygotowane gadżety i vouchery od klubów sportowych i zawodników. A wszystko na rzecz małej Hani Krakowskiej.

- Voucher przekazała też Enea Bydgoszcz Triathlon, z czego bardzo się cieszymy - mówi Bartłomiej Dzedzej. - Zachęcamy też wszystkich do wpłat na zrzutkę dla Hani. Liczy się każda złotówka. Apelujemy również, by mieszkańcy zachęcili swoich znajomych do wsparcia małej bydgoszczanki. Razem możemy pomóc jej wygrać kolejną walkę.