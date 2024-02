Centrum Seniorów "Dworcowa 3" tętni życiem. Mnóstwo chętnych na zajęcia

Bal karnawałowy, zajęcia plastyczne, brydż, zajęcia fitness, szachy, zumba, joga - to tylko niektóre atrakcje, jakie znalazły się w ofercie. Centrum powstało w kamienicy w samym sercu miasta przy ul. Dworcowej 3 - w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się salon fryzjerski. Jego otwarcie nastąpiło w same mikołajki - 6 grudnia 2023 r.

- Jest przeznaczone dla seniorów, ale myślę, że będzie tu też miejsce na integrację międzypokoleniową. Będziecie tu mogli przychodzić z dziećmi, wnukami. To miejsce jest dla wszystkich - mówił do seniorów podczas otwarcia Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Największą popularnością cieszą się zajęcia ruchowe

To jak bardzo to miejsce było potrzebne bydgoskim seniorom potwierdzają liczby i duże zainteresowanie zajęciami. Łącznie od 6 grudnia 2023 r. do 6 lutego 2024 r. w budynku przy ul. Dworcowej 3 zorganizowano aż 81 wydarzeń, w których udział wzięło prawie 1200 osób.

Zanim to miejsce otwarto, (od 15 maja do 5 czerwca ub. br.) trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu regulaminu Centrum Seniorów „Dworcowa 3”. Dodatkowo zebrano informacje na temat preferencji, oczekiwań i potencjału bydgoskich seniorów. W konsultacjach uczestniczyć mogli nie tylko seniorzy, ale wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Wszystko po to, by dostosować ofertę do potrzeb.

Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania Centrum pokazały, że to miejsce spełnia oczekiwania bydgoskich seniorów.