Campus-Box na Politechnice Bydgoskiej. Urządzenie ułatwi obieg dokumentów na uczelni

- Dotychczas mieliśmy taką praktykę, że aby dostarczyć jakiś dokument z jednego do drugiego wydziału, trzeba było go przynieść do kancelarii głównej i stamtąd odbierał go pracownik, do którego był on adresowany. Podobnie wyglądał obieg faktur - mówi Ewa Skonieczna, kierownik Działu Zarządzania Dokumentacją na PBŚ. - Tak naprawdę kancelaria służyła jako punkt przeładunkowy. Chcemy to zmienić i usprawnić. Po wprowadzeniu urządzenia Campus-Box, to do niego trafi dokument, a kancelaria będzie przeznaczona przede wszystkim do rejestracji dokumentów przychodzących i wychodzących.