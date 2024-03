Bydgoszczanie świętowali z Irlandczykami. Zobacz zdjęcia z obchodów Dnia Świętego Patryka

Wydarzenie trwało w godz. 11.00-15.00. Uczestników dowoził m.in. tramwaj nr 2, przystrojony w koniczynki i zielone barwy. Na miejscu można było dowiedzieć się o St. Patrick Day i tradycjach jego obchodów w Irlandii oraz spotkać się ze studiującymi nad Brdą osobami z Zielonej Wyspy. Specjalny zespół z Torunia co 40 minut prezentował oryginalne irlandzkie tańce.

Nie zabrakło foot-trucków, zadbano też o atrakcje dla dzieci (byli animatorzy zabaw) oraz dorosłych (konkursy, loterie).

Dodajmy, że patronat nad wydarzeniem objął Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Medical Poland Health od lat zajmuje się ściąganiem do Polski chętnych do studiowania u nas medycyny. Takie osoby otrzymują różnego rodzaju wsparcie finansowe; wkrótce fundacja będzie też pośredniczyć w fundowaniu stypendiów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. Działania Medical Poland Health przynoszą efekty. Dość powiedzieć, że w 2018 roku nad Brdą było 35 studentów medycyny rodem z Irlandii, teraz jest ich dwustu.

17 marca jest dniem śmierci św. Patryka, patrona Irlandii. Tego dnia co roku wspomina się jego życie i dokonania. Najważniejszą tradycją obchodów jest noszenie zielonych ubrań. To narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.