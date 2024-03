Bydgoszczanie będą świętować z Irlandczykami. Znamy plan obchodów Dnia Świętego Patryka

17 marca jest dniem śmierci św. Patryka, patrona Irlandii. Tego dnia co roku wspomina się jego życie i dokonania. Najważniejszą tradycją obchodów jest noszenie zielonych ubrań. To narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.

Podobnie będzie w niedzielę w Bydgoszczy. Temu wydarzeniu poświęcona była konferencja prasowa, która w czwartek odbyła się w hotelu Holiday Inn.