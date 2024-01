Bydgoszcz ratuje zabytki - kto może wystąpić o dopłatę?

Do 15 lutego 2024 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków w budżecie Bydgoszczy zagwarantowano pół miliona złotych rocznie.

Pięknieją bydgoskie kamienice

Jak informują pracownicy ratusza, złożone wnioski zostaną do końca marca br. ocenione przez komisję z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ważnymi kryteriami oceny są, między innymi, wartość historyczna budynków, położenie oraz dodatkowe prace planowane przez inwestora. Ostateczną decyzję, w drodze uchwały, podejmuje Rada Miasta Bydgoszczy. Przepisy przewidują, że "dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy". Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac.