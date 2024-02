Bydgoszcz daje budynek Collegium Medicum. Przy Przemysłowej będą kształcić się stomatolodzy

- Moim zadaniem jako dziekana jest dbałość o jakość nauczania. Pierwsze dwa lata nauczania kierunku lekarsko-dentystycznego to program bardzo zbliżony do wydziału lekarskiego - mówi prof. Zbigniew Włodarczyk, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK. - Mamy już ten program, mamy zagwarantowane możliwości prowadzenia dydaktyki. Zespół jest w trakcie pozyskiwania kadr stomatologicznych tak, by zapewnić możliwość dydaktyki w całym cyklu kształcenia. W pierwszej turze będziemy starali się przyjąć 48 studentów, a więc dwie grupy dziekańskie. Wsparcia władz miasta jest tu wyjątkowe i bez niego na pewno by nam się nie udało.