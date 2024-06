Bydgoszcz. Czujność pracowniczki Poczty Polskiej uratowała seniora przed utratą pieniędzy

W czerwcu do Filii Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 46 zgłosił się Klient w wieku około 75 lat, który przelewem natychmiastowym chciał wpłacić na konto 5 000 zł. Przelew został cofnięty, ponieważ okazało się, że wskazane konto było zamknięte. Za godzinę Klient wrócił i chciał wpłacić kolejny raz 5 000 zł, ale na inne konto. Będąc przy okienku, dostawał na bieżąco powiadomienia SMS o numerach kont i kwotach.

- Wzbudziło to moją czujność, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Co ciekawe, kilka dni później klient kolejny raz przyszedł do urzędu, aby znów wpłacić gotówkę na konto wskazane w SMS. Wezwałam patrol policji i poprosiłam naczelnika o wsparcie – mówi Anna Szkwarkowska, pracowniczka obsługi klienta.