Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic stracili oszczędności życia. Uwaga na oszustów!

- Słysząc przez telefon o sytuacji, w której ktoś z naszych bliskich pilnie potrzebuje pieniędzy, by załatwić jakąś sprawę, bądź rozmówca informuje nas o szybkich zyskach z zainwestowania pieniędzy, można przyjąć, że jest to próba oszustwa. Podobnie ma się rzecz jeśli chodzi o przelewy BLIK. Zanim taki wykonamy, po otrzymaniu za pośrednictwem komunikatorów prośby od rzekomego znajomego, zweryfikujmy ten fakt dzwoniąc do rzeczywistego znajomego - radzi kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.