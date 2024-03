Bydgoszcz aplikuje do Programu UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Chce być jak Londyn i Paryż

- Dzieci i młodzież są bardzo ważne dla naszego miasta - rozpoczęła poniedziałkowe spotkanie z dziennikarzami Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. - Od lat prowadzimy działania, by czuły się u nas bezpiecznie, by żyło im się komfortowo, a ich postulaty były wysłuchiwane. Strategia rozwoju edukacji, który powstał wraz ze szkołami i przedszkolami, jest wdrażany i ma odpowiadać na wszystkie wymienione wcześniej potrzeby. Liczymy, że uda nam się uzyskać ten tytuł, a uśmiechy najmłodszych będą dla nas najlepszą nagrodą

Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” został zainicjowany w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie osiedli ludzkich Habitat II (Istambuł, Turcja). Ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, a także aktywizowanie dzieci i młodzieży do brania czynnego udziały w życiu miasta.

- Bardzo ważna jest dla nas także partycypacja najmłodszych obywateli – kontynuowała Bem. - Kładziemy nacisk na to, by młodzi mieli prawo wypowiadania swojego zdania, zgłaszania inicjatyw. Miasto, mam nadzieję, będzie brało te głosy pod uwagę. Trzymam kciuki za Bydgoszcz! - zakończyła.

- To światowa inicjatywa; mamy w tej chwili około cztery tysiące miast przyjaznych dzieciom, w tym Paryż, Londyn, Poczdam czy Kolonia – mówiła Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska. - Program zakłada praktyczną realizację zapisów konwencji o prawach dzieci. Dotyczy wszystkich obszarów życia młodych ludzi, m.in.: łatwego dostępu do jakościowej opieki zdrowotnej, edukacji czy wyeliminowania wszelkich dyskryminacji, takich jak niepełnosprawność czy status majątkowych. Nikt nie oczekuje, że Bydgoszcz wszystkie zrealizuje. Liczymy, że powstaje plan zadań, który będzie adresował jak najwięcej obszarów. Takich, które potrzebują najpilniejszego wsparcia.

Składając aplikację, gród nad Brdą pochwalił się tym, co już zostało zrobione.

- W dziedzinie kultury to m.in. powstanie Teatru Kameralnego z ofertą dla najmłodszych czy działania Pałacu Młodzieży oraz sześciu Młodzieżowych Domów Kultury. Prężnie działa u nas Młodzieżowa Rada Miasta i młodzieżowe radio internetowe „OMG Radio”. Zwiększyliśmy miejskie półkolonie, ponad dwukrotnie wzrosła w mieście liczbę miejsc w żłobkach – wyliczała Iwona Waszkiewicz, zastępca Rafała Bruskiego.

Bydgoszcz złożyła akces w grudniu 2023 roku, wybrany został już zespół roboczy oraz koordynator. Kwiecień i maj br. to przeprowadzenie diagnozy, szkolenia nauczycieli, urzędników oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, wypełnianie ankiet przez najmłodszych. Na okres od czerwca do października przewidziano opracowanie planu działań i zatwierdzenie go przez Radę Miasta. Wdrażanie programu potrwa rok, po tym czasie można najszybciej otrzymać miano „Miasta Przyjaznego Dzieciom” (bywa, że proces trwa nawet 4 lata). Tytuł otrzymuje się na 24 miesiące, potem następuje ponowna weryfikacja.