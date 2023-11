Bydgoski raper Bedoes twarzą kampanii społecznej fundacji Martyny Wojciechowskiej. Rozmowa ma moc

Krótki film przedstawia monolog wewnętrzny młodego bohatera. Jego rozterki w pewnym momencie przerwane zostają przez Bedoesa, a właściwie jego głowę, która jest ukryta w plecaku. Raper przekonuje chłopaka, aby porozmawiał o swoich problemach z mamą.

– Ja też kiedyś byłem głównym bohaterem tego filmu. Jeśli oglądasz to i czujesz się jak on, jeśli widzisz choć jedno podobieństwo to wiedz, że jest dla nas nadzieja i damy radę wygrać z każdym kures***m. Niech to nie będzie kolejny filmik który przescrollujesz – porozmawiaj z bliskimi. To nie jest tylko pier***enie w spocie – dasz radę – napisał w mediach społecznościowych Bedoes.

Raper przekazał, że wziął udział w projekcie, ponieważ jest on bliski jego sercu. – Mam nadzieję, że dotrze we wszystkie miejsca, w które ma dotrzeć i że zrobimy dzięki tej kampanii dużo dobrego. Chciałbym, żeby działy się podobne rzeczy, kiedy ja chodziłem do szkoły – dodał.