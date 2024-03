Bydgoski Bazar w BTCW. Można było też ofiarować rzeczy dla potrzebujących - zobacz zdjęcia

W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym po raz kolejny odbył Bydgoski Bazar. To już czwarta edycja - pchli targ - podobnie jak poprzednio - cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy okazji była też możliwość przekazania ubrań i nie tylko dla potrzebujących. To wydarzenie za każdym razem jest świetną okazją, by odświeżyć garderobę, ale też by poszukać nowych inspiracji modowych. Tym razem także nie zabrakło ubrań z drugiej ręki, ale też można było kupić rzeczy nowe, w tym produkty bydgoskich marek odzieżowych.Zobacz zdjęcia z wydarzenia. Więcej informacji w artykule >>>

Arkadiusz Wojtasiewicz