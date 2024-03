Bydgoska bazylika organizuje "Śniadanie wielkanocne" dla potrzebujących. Poszukuje też wolontariuszy

- Planujemy je w sobotę 23 marca o godz. 13 na placu przed bazyliką. Chcemy ustawić potężny namiot, by w razie deszczu można było się schronić - mówi ks. Sławomir Bar CM, proboszcz bazyliki pw. św. Wincentego á Paulo i zarazem superior Domu Zgromadzenia Misji. - Zależy nam, aby potrzebujący poczuli się zauważeni, zaakceptowani i kochani. Takie spotkanie integracyjne jak "Śniadanie wielkanocne" to dobra okazja, by się poczuć się wspólnotą.