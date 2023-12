Bydgoscy strażacy zorganizowali mikołajki w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy

Ratownicy wysokościowi pracujący na co dzień w straży pożarnej wcielili się 6 grudnia w rolę pomocników świętego Mikołaja. W ramach akcji „Strażackie Mikołaje 2023” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy przeprowadzono między innymi zjazdy z kosza drabiny mechanicznej.

- Zajrzeliśmy do szpitalnych okien z wysokości. Nie zabrakło również samego świętego Mikołaja. Wszystko po to, by umilić czas dzieciom przebywającym w szpitalu - informuje st. kpt. Karol Smarz, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy i oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.