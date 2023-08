Bydgoscy policjanci dostali podziękowania ze Szpitala Uniwersyteckiego

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca (27.07.23). Tego dnia, dyżurny bydgoskiej komendy miejskiej otrzymał informację od policjantów z sąsiedniego powiatu, że w kierunku Bydgoszczy jedzie Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Jurasza, który potrzebuje pomocy w szybkim dotarciu na oddział. Z relacji profesora wynikało, że otrzymał on pilne wezwanie w związku z zagrożeniem życia jednego z pacjentów. Pan doktor poprosił o pomoc, ponieważ był bardzo duży ruch, tworzyły się spore „korki”, co znacznie utrudniało mu szybkie dotarcie do celu.