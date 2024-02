Brytyjczycy częściej szukają lotów do Bydgoszczy. Turyści pokochają miasto?

W opublikowanym pod koniec ubiegłego roku przez portal Skyscanner zestawieniu miast ze wzrostem liczby wyszukiwań połączeń lotniczych z Wielkiej Brytanii Bydgoszcz znalazła się na czwartym miejscu. Czy to możliwe, że Brytyjczycy zachwycą się miastem nad Brdą?

W raporcie porównującym dane rok do roku (sierpień 2022-sierpień 2023) liczba wyszukiwań połączeń lotniczych z Wielkiej Brytanii do Bydgoszczy wzrosła o 313%. Wyższy wskaźnik miały tylko trzy miasta – hiszpańskie Vigo (+1235%), niemiecki Lipsk (545%) oraz włoskie Rimini (+362%). Niżej było Sapporo i Osaka. – W zeszłym roku Brytyjczycy znaleźli się na drugim miejscu wśród turystów, którzy przybyli do Bydgoszczy, za Niemcami. Było ich ok. 20%. Biorąc pod uwagę raport, spodziewamy się sporego wzrostu liczby turystów z Wielkiej Brytanii w 2024 roku – mówi nam Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji. Wpływ na większe zainteresowanie może mieć kilka czynników. – Jednym z nich jest dostępność połączeń lotniczych. Z Wielkiej Brytanii łatwo dolecieć do Bydgoszczy bezpośrednio. Po drugie, część turystów to Polacy, którzy od lat tam mieszkają, przyjeżdżają tu do rodziny i znajomych. Mogą też to być ich znajomi, Brytyjczycy, którzy przylecieli tu z polecenia naszych rodaków – dodaje.

– Stabilny wzrost turystów z Wielkiej Brytanii jest według mnie pewny. Bydgoszcz jest nadal nieodkrytym miastem, nie tylko wśród Brytyjczyków, ale generalnie – uważa Maciej Bakalarczyk, Menedżer Starego Miasta i Śródmieścia. – Pamiętajmy, że w zestawieniu nie ma mowy o wysokiej liczbie wyszukiwań, ale o wzroście. Niski poziom startu daje duży potencjał wzrostu – uzupełnia. – Jestem nieco zaskoczony tym rankingiem, bo nie sądzę, że Brytyjczycy, jako grupa, zachwycili się nagle Bydgoszczą. Raczej obstawiam, że chodzi o osoby, które lubią poimprezować w „dziwnych” miejscach w Europie. Jest tu dobre połączenie lotnicze, jest taniej, choć nie aż tak tanio jak mogłoby się nam wydawać. To miejsce na wypad ze znajomymi na imprezowy weekend za małe pieniądze. Tego się trochę obawiam – stwierdza Wojtek Fulara z Gardening Club Bydgoszcz. W akcji sadzenia drzew w marcu 2023 r. wziął udział Brytyjczyk Howard Chaganis, który przez kilka lat mieszkał w Bydgoszczy. Gardening Club Bydgoszcz Klub ogrodniczy, który aktywnie działa na terenie Myślęcinka, jest zainspirowany tradycją brytyjską. Wzorem są podobne organizacje działające przy Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym. W ramach prowadzonych działań bydgoski klub m.in. wziął udział w akcji sadzenia drzew na platynowy jubileusz panowania Królowej Elżbiety w marcu 2023 roku.

Jak utrzymać wzrost zainteresowania?

Jeśli wyszukiwań połączeń lotniczych było w ubiegłym roku znacznie więcej, śmiało można założyć, że wzrośnie również liczba turystów. Czym miasto może ich zachwycić i sprawić, że trend utrzyma się w kolejnych latach?

– Bydgoszcz cały czas się rozwija, coraz więcej i coraz lepiej się o niej mówi. Osoby, które tu były opowiadają pozytywnie o miejscu swoim znajomym. Na plus działa również rozwój atrakcji turystycznych w samym centrum. Dochodzą kolejne ciekawe rzeczy, jak Młyny Rothera, które rozszerzają swoją ofertę i zdobywają nagrody – uważa Leszek Woźniak.

Dyrektor BCI nie podziela obaw, że Bydgoszcz stanie się drugim Krakowem, gdzie parę lat temu dyskutowano o problemach z imprezującymi w mieście Brytyjczykami. Jak mówi, tam przyjeżdżały setki tysięcy osób, a taka skala nam na razie nie grozi. – Jeździmy do miejsc, które są wyjątkowe czy jest tam ciekawa architektura. Jeśli Bydgoszcz ma przyciągać turystów, to właśnie tym. Mamy unikalne muzea, zaczynając od Exploseum, które w Muzeum Okręgowym jest liderem przyjmowania turystów. Mamy wspaniałe położenie nad rzeką i ładną architekturę. Wiem, że wielu Brytyjczyków fascynują bydgoskie kościoły, które z uwagi na różnice religijne, mają bogatsze architektonicznie wnętrza – ocenia Maciej Bakalarczyk.

Nie tylko krajobraz

Szansą dla miasta może być również rozwój turystyki… medycznej. – Sporo osób przyjeżdża do nas w celach medycznych. Tani przelot i konkurencyjne ceny na tym rynku powodują, że chcą skorzystać z różnych usług – uzupełnia. To czego zdaniem Menedżer Starego Miasta i Śródmieścia brakuje w mieście to bogatsza oferta regionalnej gastronomii. Każdy zwiedzający szuka charakterystycznych dla danego regionu dań czy napoi, a pod tym kątem jest jeszcze spore pole do popisu.

– Powinniśmy mieć miasto partnerskie w Anglii. To mogłoby pomóc nie tylko turystycznie, choć i pod tym kątem byśmy zyskali – stwierdza Wojtek Fulara. Obecnie miastem partnerskim Bydgoszczy jest szkockie Perth. – Sam zaproponowałbym Sheffield. Są tam dwa uniwersytety, z noblistami. To miasto zbliżone wielkością do Bydgoszczy, z bardzo młodą, rozwiniętą Polonią – dodaje. Szansą na zainteresowanie Bydgoszczą Brytyjczyków może być żużel. Jak zauważył na portalu X Marcin Musiał, dziennikarz Eleven Sports, jedno z biur podróży organizuje wypad do Polski w dniach 4-8 lipca (z noclegiem w Bydgoszczy). Częścią oferty jest udział w trzech meczach żużlowych, w tym Abramczyk Polonii z Energą Wybrzeże Gdańsk.

