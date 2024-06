Awantura na skwerze Leszka Białego w Bydgoszczy. Młodzież zatrzymana przez policję

Dwie grupy chuligańskie?

To ustalenia w związku z sygnałem, jaki dotarł we wtorek do naszej redakcji. Autor informacji twierdzi, że na skwerze Leszka Białego niebezpiecznie bywa już od roku. Z opisu sytuacji wynika, iż chodzi o grupy młodych obywateli Ukrainy, w wieku od 15 do 17 lat i między innymi osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów piłkarskich.

Tej wersji nie potwierdza jednak policja. - W tym roku mieliśmy do tego miejsca wcześniej tylko dwa wezwania. Oba dotyczyły problemu z parkowaniem aut w niedozwolonym miejscu - wyjaśnia mł. asp. Krzysztof Bratz.