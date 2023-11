Aplikacja pokaże rzeczywisty czas przyjazdu autobusu w Bydgoszczy? W siedzibie MZK rozmawiano o aplikacji Time4Bus

– Wdrożyliśmy aplikację w dużych miastach, np. Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, na Śląsku, ale i w mniejszych miejscowościach jak Sochaczew, Ciechanów. Działamy również na Mazurach. Aplikacja jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dane z pojazdów, z naszych urządzeń, wysyłane są co sekundę – mówi "Expressowi Bydgoskiemu" Arkadiusz Witek, dyrektor handlowy firmy GenesisMobo.

Problemy komunikacji miejskiej to temat codziennych rozmów bydgoszczan. Z jednej strony chodzi o skargi związane z korkami i dużymi opóźnieniami – w mieście w blisko 60 lokalizacjach trwają obecnie prace wodociągowe, które mają na to duży wpływ. Z drugiej – braki wśród kierowców MZK, które powodują wypadanie części kursów. Niezależnie od powodu zmiany w rozkładzie jazdy, dużym ułatwieniem może być możliwość sprawdzenia rzeczywistego czasu przyjazdu autobusy czy tramwaju.

Rzeczywisty, ale w teorii

W teorii podobny system w Bydgoszczy już funkcjonuje. Czas rzeczywisty (dane odświeżane są co 20 sekund) powinien pokazywać się na tablicy ITS (jeżeli jest ona zamontowana na przystanku) oraz w jednej z zakładek na stronie ZDMiKP. Każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej wie jednak, że system jest zawodny. Zdarza się, że tablice gdzieniegdzie nie działają. Wiele razy dochodzi też do sytuacji, gdy autobus ma być za minutę czy dwie, a po minucie nie ma go na ekranie, choć na przystanek nic nie podjechało.