Apel Stowarzyszenia Dzięki Wam w Bydgoszczy. Wolontariusze potrzebni od zaraz

- To głównie osoby powyżej 60. roku życia. Najczęściej proszę o żywność i odzież - mówi Adam Jaworski. - Dlatego tak bardzo potrzebni są nam wolontariusze do wydawania i segregowania darów. Kilkoro naszych dotychczasowych wolontariuszy znalazło w ostatnim czasie pracę, więc ze zrozumiałych względów zaglądają do nas rzadziej, czasem raz lub dwa razy w miesiącu. Stąd musimy pozyskać nowe osoby, a nie jest o nie łatwo.

- Z uwagi na ograniczone środki finansowe musieliśmy wstrzymać przyjmowanie nowych osób potrzebujących. W sumie pod stałą opieką mamy około 3 tys. Ukraińców i 1 tys. Polaków - mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia Dzięki Wam. - Punkt działa od poniedziałku do czwartku. W poniedziałki i środy obsługujemy osoby z dziećmi, we wtorki i czwartki osoby bezdzietne.

Adam Jaworski przyznaje, że do pomocy chętna jest młodzież szkolna, ale...

- Nasz punkt działa w godz. 10-13.30, a w tym czasie uczniowie są w szkole, musimy zatem szukać innych osób, które by nam pomogły - mówi Adam Jaworski. - Bywają dni, że przychodzi 10 wolontariuszy, ale też dni takie jak miniony wtorek, gdy mieliśmy ich zaledwie czworo, a to za mało. Na prowadzenie punktu przeznaczamy około 500 metrów kwadratowych całej siedziby stowarzyszenia. Jest zatem co robić. Trzeba poustawiać skrzynie i kartony z warzywami, przejrzeć i poukładać odzież. Do tego potrzebni są ludzie otwarci na drugiego człowieka.