Apel o naprawę kolejnej drogi gruntowej na Osowej Górze w Bydgoszczy. Na utwardzenie trzeba będzie poczekać

Mieszkańcy ul. Drozdów zwrócili się do Rady Osiedla Osowa Góra z prośbą o pomoc w naprawie drogi gruntowej. Jak stwierdzili, przejazd drogą zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz wpływa na uszkodzenia aut. Przypominają, że ich ulica nie jest wysoko na liście kolejności wykonania utwardzania nawierzchni, więc na „normalną drogę” będą musieli poczekać wiele lat.

– W ciągu roku droga gruntowa jest równana co najwyżej dwukrotnie. Interwencje telefoniczne w tej sprawie w Wydziale Utrzymania Ruchu ZDMiKP nie odnoszą pozytywnych skutków. Tłumaczenie ze strony tego Wydziału jest ciągle to samo – należy czekać na poprawę pogody. Okazuje się, że albo jest za mokro albo za sucho. Naszym zdaniem powinno odbywać się co najmniej raz w miesiącu niezależnie od pogody. To chociaż w jakimś stopniu poprawi los mieszkańców ulicy Drozdów – czytamy w piśmie podpisanym przez ponad 50 osób. Szans na utwardzenie drogi w 2024 roku nie ma. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w poniedziałek (15 stycznia) opublikował listę 30 ulic, które zyskają twardą nawierzchnię w najbliższych 12 miesiącach, przypominając, że przez ostatnie 8 lat utwardzono 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy.

– W realizacji tego rodzaju zadań oprócz Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych pomagają nam też inne rozwiązania m.in. inicjatywy lokalne, program BBO, przedsięwzięcia realizowane we współpracy z prywatnymi inwestorami, przebudowa ulic w ramach dużych zadań inwestycyjnych – czytamy w komunikacie. Pakiet ulic do realizacji wybierany jest na podstawie takich parametrów jak gęstość zaludnienia na danej ulicy, jej ważność w układzie transportowym miasta, wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu oraz wskaźnik sumy długości lokalnych dróg gruntowych na terenie danego osiedla do sumy długości wszystkich lokalnych dróg gruntowych na terenie miasta.

Na opublikowanej w kwietniu 2023 r. liście na podstawie opisanych kryteriów ul. Drozdów zajęła 137 miejsce. Zapytaliśmy drogowców, czy możliwe jest przychylenie się do prośby o równanie gruntówki częściej. Czekamy na odpowiedź. O tym, że mieszkańcy wspomnianej ulicy na Osowej Górze będą musieli poczekać parę lat świadczy również przypadek ul. Szpakowej.

W tej sprawie także wysyłano w ubiegłym roku pismo, ale z uwagi na 63. miejsce na liście, zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz przekazał, że nie ma podstaw do jej realizacji w ramach III edycji WPUUG na lata 2023-2027. Drogowcy w sierpniu informowali, że ciągu trzech lat w ramach programu planowanych jest do zrealizowania ok. 50 zadań. W tym roku zakończone mają zostać prace na ul. Pokładowej, Indyczej, Mewiej, Wodnej, Masztowej, Sępiej, Gołębiej i Piaski. Na liście nowych zadań do realizacji w technologii nawierzchni przepuszczalnych (ażury lub kostka eko) znalazły się ulice Kolibrowa, Kilowa, Młynarska, Iglasta, Wieśniacza, Krańcowa, Prądy, Czorsztyńska, Orzechowa i Akacjowa. ZDMiKP przekazał, że zabezpieczono środki na zlecenie prac przy ulicach: ul. Syrokomli (Wilczak)

ul. Pogodnej (Wilczak)

ul. Gościeradzkiej (Piaski)

ul. Gradowej (Czyżkówko)

ul. W. Bortnowskiego (Stary Fordon)

ul. Koguciej (Osowa Góra)

ul. Krzywej (Miedzyń)

ul. Podhalańskiej (Szwederwo)

ul. Krynickiej (Opławiec)

ul. Kudowskiej (Opławiec). Łącznie na program utwardzania gruntówek ma tracić w 2024 roku 23 mln zł. Na pięciu ulicach (Piaśnicka, Czarna Droga, Saska, Szkolna i Piastowa) prace zostaną wykonane w ramach BBO.

