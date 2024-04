Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do końca kwietnia. Rosina i Leonor napadnięte, okradzione i rozebrane! [17.04.2024 r.]

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można do końca kwietnia. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Servando jest dumny z odrestaurowanej przez siebie figurki Matki Boskiej. Maria Luisa szykuje przyjęcie urodzinowe dla Victora. Wszystkie służące szukają Casildy, która wynajęła łóżko w tanim pensjonacie, dzieląc pokój z prostytutką. Co jeszcze się wydarzy?

Sprawdzamy, co wydarzy się w popularnej hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" (Acacias 38) do końca kwietnia. Przypominamy, że Telewizja Polska emituje odcinki serialu "Akacjowa 38" także w soboty. Hiszpańską telenowelę ("Acacias 38") oglądać można zatem od poniedziałku do soboty o godz. 18.45 na antenie telewizyjnej "Dwójki" (powtórki odcinków serialu emitowane są na tej samej antenie o godz. 13.15). Telenowela "Akacjowa 38" to historyczny hiszpański serial kostiumowy. Akcja serialu toczy się w 1899 roku.

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane do końca kwietnia. Wkrótce w serialu: Powóz, którymi jadą Rosina i Leonor psuje się, a kobiety zostają obrabowane i wypuszczone na wolność w samej bieliźnie. Teresa i Mauro spotykają się potajemnie w kawiarni, po zamknięciu lokalu. Victor zwierza się Marii Luisie, że jego ojcem jest krawiec Leandro. Servando odkrywa, kto zabrał figurkę Matki Boskiej. Celia jest zazdrosna o męża, który często rozmawia z Teresą. Lolita chce zostać torreadorką i ćwiczy z Servando na ulicy. Co jeszcze się wydarzy? szczegóły w streszczeniach odcinków, które publikujemy w galerii..

► To może Cię zainteresować: W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W tym artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Akacjowa 38”?

Fabuła serialu "Akacjowa 38" w skrócie

Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Kobiety wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją.

Matka Carmen decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.