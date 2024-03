Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli Mikołaj Romanowski

Sandra Marchena to katalońska aktorka i reżyserka, urodzona w 1974 roku. Jest absolwentką pedagogiki społecznej. Ma 164 cm wzrostu i brązowe oczy. Swoją karierę aktorską rozpoczęła od występów stand-upowych i początkowo realizowała się jako komik. Jej debiut aktorski przypadł na 2005 rok, kiedy wystąpiła w serialu "Círculo rojo". Polscy widzowie oglądać ją mogą w serialu Akacjowa 38, gdzie gra Rosinę Rubio. [b]Jak ocenia swoją rolę? O tym przeczytasz w artykule (kliknij, żeby przejść), a na kolejnych slajdach galerii publikujemy prywatne fotografie Sandry Marchena oraz kadry z serialu Acacias 38.A tak wygląda prywatnie: (na kolejnych slajdach więcej zdjęć) ►► Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sandra Marchena Rejas (@sandra_marchena) kadr z serialu Akacjowa 38/Instagram Zobacz galerię (21 zdjęć)

W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.