Agata z Mazowsza. Taka jest 57-letnia uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony [25.04.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Zapoznajcie się z Agatą, 57-letnią uczestniczką 11. edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Agata to osoba, która emanuje pozytywną energią i optymistycznym podejściem do życia. Jej domem jest malownicze województwo mazowieckie, gdzie oddaje się hodowli bydła mlecznego. Ta praca nie tylko dostarcza jej środków do życia, ale również stanowi sposób radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami