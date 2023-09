84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Jak wyglądały pierwsze dni wojny w Bydgoszczy? [wspomnienia, koloryzowane zdjęcia]

84 lata temu, 1 września 1939 roku kilkanaście minut przed godz. 5 rano Niemcy zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. W Bydgoszczy w tym czasie było spokojnie. Niemcy co prawda, jak się później okazało, planowali poranny nalot na miasto, by zbombardować lotnisko, mosty i dworce kolejowe, ale z powodu gęstej mgły tego ranka nad miastem atak lotniczy opóźniono. Pierwsze samoloty z czarnym krzyżem na skrzydłach nadleciały nad Bydgoszcz po godz. 11. Dokładnie 52 bomby spadły na opuszczone lotnisko, gdyż wcześniej stacjonujące tu samoloty odleciały na przygotowane lotniska polowe. Niemniej płyta bydgoskiego aerodromu nie nadawała się już do użytku. Po południu nad miastem ponownie zaobserwowano niemieckie aeroplany. Na zdjęciu aresztowani Polacy przed bydgoskim ratuszem. Zdjęcie zrobiono 5 września 1939 roku.Więcej informacji oraz archiwalnych zdjęć poddanych retuszowi i koloryzacji >>>

udostępnione, ze zbiorów antykwariatu Julia