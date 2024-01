55-latka z bydgoskich Wyżyn handlowała narkotykami! Miało blisko 200 gramów substancji odurzających

W minionym tygodniu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców w Bydgoszczy ustalili, że mieszkanka bydgoskich Wyżyn nie była wyłącznie pracownicą sklepu. Prowadziła ona także nielegalną formę zarobku. Aby to sprawdzić, udali do miejsca, w którym pracowała. Podczas czynności kontrolnych zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i kryształ, który 55-latka chowała w torebce na zapleczu. Narkotyki były już poporcjowane i gotowe do sprzedaży!

Na tym policjanci nie poprzestali. Wspólnie z kobietą pojechali do miejsca jej zamieszkania, gdzie ujawnili kolejne środki zabronione. Tym razem ukryte były w kanapie. Łącznie policjanci zabezpieczyli niecałe 200 gramów substancji zabronionych. Bydgoszczanka usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udzielania ich innym osobom. Następne 3 miesiące tymczasowo spędzi w areszcie.