200 terytorialsów złoży w Bydgoszczy przysięgę. Wśród nich nauczyciel akademicki

Przysięga wojskowa to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny i narodu polskiego. Takie zobowiązanie w nadchodzącą sobotę wypowie blisko 200 terytorialsów, żołnierzy szkolenia podstawowego, z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Będzie to bardzo ważny czas zarówno dla ślubujących, jak i ich rodzin i najbliższych.

Wśród nich znajdzie się pan Jarosław - nauczyciel akademicki, doktorant i wykładowca uczelni m.in. w Bydgoszczy i Toruniu.

Wspólnie ze studentami będzie przysięgał ojczyźnie. Jak podkreśla, będzie to dla niego bardzo ważna chwila; na pewno jedna z tych, których nie zapomina się do końca życia.

- Póki co, jestem kursantem szkolenia podstawowego i to doświadczenie bardzo różni się od moich dotychczasowych aktywności – opowiada szer. Jarosław. - Do niedawna to ja odpytywałem studentów. Od kilku dni, to oni odpytują mnie na punktach nauczania. Mam też byłych słuchaczy w swoim i równoległych plutonach. Pomimo mojego wcześniejszego doświadczenia teoretycznego dotyczącego wojskowości, gdyż specjalizuję się m.in. w konfliktach międzynarodowych, bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie międzynarodowym, służbach specjalnych i mundurowych, służba i takie właśnie szkolenie, daje mi inny obraz. Dzięki ukończeniu kursu podstawowego i złożeniu przysięgi, będę wiedział znacznie więcej niż tylko studiując podręczniki akademickie czy słuchając wykładów teoretycznych – dodaje na koniec.