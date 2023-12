10 grudnia to niedziela handlowa. Do której godziny mogą być otwarte sklepy w ten dzień? [10.12.2023]

Niedziela handlowa - z 24 na 10 grudnia

Choć data była niefortunna, przez długi czas - mimo apeli niektórych sieci handlowych - nie zajęto się problemem. Rząd przyjął projekt nowelizacji dopiero po wyborach, gdy w Sejmie utracił już większość. Zakładał on, że niedziela handlowa zostanie przeniesiona z 24 na 10 grudnia. Ale z zastrzeżeniem, że sklepy będą otwarte maksymalnie do 14 (tak jak nakazują przepisy w Wigilię). Ten projekt jednak został odrzucony przez sejmową większość. Przeszedł natomiast projekt poselski, który zakładał również przeniesienie niedzieli na 10 grudnia, ale bez obostrzeń dotyczących godzin otwarcia. To oznacza, że sklepy w niedzielę, 10 grudnia mogą być otwarte w pełnym wymiarze, a nie do 14, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 4 grudnia.