Życzenia na imieniny Marty. Wierszyki i rymowanki dla Marty. Najpiękniejsze życzenia

Imieniny Marty. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki rymowanki [Marta, imieniny 29 lipca]

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechów, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i samych w życiu przyjemnych wrażeń,

dużo uśmiechu i moc słodyczy.

Twe nadzieje nie są płonne,

Mąż Cię wielbi jak Madonnę,

Dom dla Ciebie jest ostoją,

Bardzo lubisz pracę swoją,

Z szefa wcale nie jest sknera,

Bank lokatę Ci otwiera,

Proboszcz nie grzmi na kazaniach –

Tyle szczęścia niech ma Marta

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...