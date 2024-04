Zwrot podatku dla emerytów 2024. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy za 2023 rok - wyliczenia [20.04.2024]

Zwrot podatku dla emerytów za 2023 rok

Jak długo czeka się na zwrot podatku za 2023 rok?

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada rachunku bankowego lub nie dokona jego zgłoszenia do organu podatkowego, nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a podatnik nie wskazał rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Kto dostanie zwrot podatku od emerytury?

W 2023 roku, seniorzy mogli liczyć na całkiem spory zwrot podatku za 2022 rok. Zwrot pieniędzy wynikał z obniżenia z 17 na 12 proc., które od lipca 2022 roku wprowadziła poprawka do reformy podatków tzw. Polskiego Ładu. W tym roku niestety nie wszyscy emeryci mogą liczyć na zwrot podatku za 2023 rok. Zwrot podatku obejmuje tych seniorów, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2400 złotych brutto .

Ile wyniesie zwrot podatku dla emerytów?

Szacunkowo, gdy emeryt lub rencista generuje dochody do 28 tys. zł, może być uprawniony do zwrotu nadpłaconego podatku za 2024 rok, w wysokości do 420 zł. Na większy zwrot podatku mogą liczyć seniorzy lub renciści korzystający z z ulg i odliczeń, nawet gdy ich dochody przekraczają wysokość kwoty zwolnionej od podatku.